Patrycja Markowska nie wróci do "The Voice of Poland". Podała powody

Patrycja Markowska była jedną z najbardziej barwnych i lubianych trenerek show TVP - "The Voice of Poland". Niestety, nie zapowiada się, aby jeszcze kiedykolwiek wróciła na plan programu. Wiadomo, co jest powodem tej decyzji.

Patrycja Markowska jest niekwestionowaną ikoną współczesnej muzyki rockowej. Fani niezwykle cenią jej talent i umiejętności wokalne. Wielu zwraca jednak uwagę nie tylko na estradowe dokonania piosenkarki, ale również wiedzę i intuicję muzyczną, którą wykazywała się jako jurorka programu "The Voice of Poland". Niestety, choć wielu bardzo by tego chciało, Markowska nigdy więcej nie zasiądzie w jury popularnego show TVP.

Czy Patrycja Markowska wróci do "The Voice of Poland"?

Patrycja Markowska w "The Voice of Poland" cieszyła się ogromną sympatią uczestników. Wielu z nich, ze względu na umiejętności wokalne, charyzmę i doświadczenie piosenkarki, marzyło, aby dołączyć jej drużyny. W roli trenerki sprawdzała się bowiem doskonale. Jej podopiecznymi były m.in. Natalia Nykiel i Żaneta Lubera, z którą wystąpiła później w programie "Ameryka Express". W 9. edycji programu Markowska doprowadziła do zwycięstwa Marcina Sójkę, który po zwycięstwie nagrał radiowy przebój "Zaskakuj mnie".

Niestety, pomimo odniesionych sukcesów, Patrycja Markowska nie wystąpi więcej w show TVP. Powody podała portalowi "Jastrząb Post".

"Przyznam się szczerze, że nie oglądałam tej edycji. Widziałam Michała oddzielnie i Edytę oddzielnie. Oni się w tym programie świetnie sprawdzają. Trzymam za nich kciuki" - zapewniła piosenkarka.

Markowska przyznała także, że choć miło wspomina plan "Voice'a", to nie tęskni za pracą przy programie TVP. "Nie tęsknie. To była wspaniała przygoda. Ale ja mam tak, że jak już jakąś przygodę kończę, to nie myślę o tym, że mogłabym wrócić. [...] To jest tak, że pewne rzeczy przychodzą. Teraz jestem skupiona na nowym singlu, na nowych piosenkach" - zapewniła stanowczo.

