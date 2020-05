Patrycja Markowska zmieniła fryzurę. W takim kolorze wygląda niebiańsko

Warto wspomnieć, że Patrycja Markowska nie zawsze mogła się poszczycić pięknymi włosach. Na łamach „Zwierciadła” wyznała, że wychowała się w Józefowie z dala od dużego miasta, a mama nie chodziła z nią do sklepów, ani do fryzjera.

"Tata obcinał mnie na garnek. Miałam zachrypnięty głos, okulary. Kiedy poszłam do liceum w Aninie, dalej czułam się troszkę takim małym 'trollem z Józefowa'" – wspomniała.