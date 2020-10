Patryk Jaki o aborcji. Oto, co pisał tuż przed wyrokiem TK

Zakaz tzw. aborcji eugenicznej – wpisy Patryka Jakiego

"1.99 proc. aborcji to dzieci z 'podejrzeniem' ZD [zespół Downa] 2.Osoby z ZD żyją, pracują (często samodzielnie) na całym świecie i są szczęśliwe 3.Niepełnosprawność może spotkać każdego, w każdej chwili i nigdy nie jest to powód do 'eliminacji'" – pisał polityk Prawa i Sprawiedliwość, ojciec syna z zespołem Downa. Dodał, że dokonując aborcji "eliminujemy też dzieci zdrowe" i nigdy nie ma całkowitej pewności co do wady.

"Jako osoba wierząca jestem zwolennikiem zakazu, natomiast jako polityk powiem inaczej: gdyby podejmować decyzję na początku ciąży, kiedy dziecko nie ma zdolności do samodzielnego życia, to jeszcze jest to przestrzeń do dyskusji. Natomiast w momencie, kiedy to dziecko jest w 6-7 miesiącu ciąży i kiedy ma zdolność do samodzielnego życia, uważam, że wtedy nie".