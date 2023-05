Patrzyli tylko na jej mini. Nagranie z komunii trafiło do sieci

Maj jest miesiącem komunii. Ogromne uroczystości niczym weselne, specjalne makijaże dla dziewięcioletnich dziewczynek czy sukienki przypominające ślubne - to tylko część pomysłów, na jakie wpadają rodzice, chcący uatrakcyjnić imprezy pociechy. Kolejne emocje wywołała pewna mama, która postanowiła wyróżniać się na imprezie komunijnej syna.

Na profilu RBC Wedding Dance Party Page na TikToku pojawiło się krótkie nagranie, na którym możemy zobaczyć świętującego komunię chłopca z mamą. I choć było to jego święto, największą uwagę przyciągnęła właśnie ona. Pozując do filmiku na białym tronie, kobieta zaprezentowała swój strój na imprezę komunijną dziecka. Musimy jednak przyznać, że był on dość nietypowy. Odchodził od eleganckich stylizacji na taką okazję.