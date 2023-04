Paulina Krupińska nie wzięła męża do "Azja Express". Ujawnia powody

Paulina Krupińska o udziale w "Azja Express". Towarzyszyła jej przyjaciółka

Krupińska w rozmowie z dziendobrytvn.pl wyjaśniła, co przyjaciółki zyskały dzięki udziałowi w programie. - Jeszcze bardziej się pokochałyśmy, jeszcze bardziej się polubiłyśmy. Pamiętam, jak Iza dała mi kiedyś na moje urodziny kolaż z naszymi zdjęciami i napisała, że przyjaciel to osoba, która wie o tobie wszystko, a mimo to nie przestaje cię lubić. Na pewno podczas tego programu dowiedziałyśmy się zdecydowanie więcej na swój temat i dalej się lubimy, a nawet kochamy - wyjaśniała.