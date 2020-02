Paulina Młynarska jest wzburzona postawą wielu Polek. "Bronicie wyrządzonej wam krzywdy"

Paulina Młynarska jest oburzona postawą kobiet, które bagatelizują łamanie ich praw. Kieruje do fanów mocny apel.

"Bronicie wyrządzonej wam krzywdy. Wyśmiewacie zaangażowanie w piętnowanie zachowań i stereotypów, które was krzywdzą. Co jest z wami nie tak?" – zwróciła się do fanek. "Te dyskusje, o filmie romantyzującym gwałt, albo o idiotycznej, szkodliwej treści reklamowej, są super potrzebne, bo wpływają na to, jak w przyszłości będzie przedstawiana kobieta w mediach i reklamie. A to modeluje konkretne zachowania, które mają bezpośredni wpływ na los konkretnych ludzi" – stwierdziła.