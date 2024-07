Paulina Porizkova zapozowała bez ubrań. Poruszyła intymny temat

Pochodząca z Czech modelka wykorzystuje każdą możliwą okazję, aby promować ciałopozytywność. 59-letnia Paulina Porizkova od lat stara się walczyć z ageizmem, mówiąc, że proces starzenia się to naturalna rzecz, a nie wstydliwy problem.

Paulina Porizkova dzieli się refleksją, że z wiekiem udało jej się odciąć od negatywnych wpływów w swoim otoczeniu. Jednocześnie jej podejście do intymności uległo znaczącej transformacji. Obecnie czerpie przyjemność z życia seksualnego w sposób bardziej świadomy i skoncentrowany na własnych potrzebach, nie spiesząc się i w pełni doceniając te doświadczenia.

Związek ten to szczęśliwe zakończenie jej prawie trzyletnich starań o znalezienie partnera, które regularnie relacjonowała w mediach społecznościowych. W trakcie tych poszukiwań 59-letnia modelka poruszała wiele tematów związanych z procesem starzenia się kobiet i menopauzą, w tym problem postrzegania dojrzałych kobiet wyłącznie przez pryzmat roli matki i gospodyni domowej.

