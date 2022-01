Paulina Przybysz: Dbanie o siebie jest uwarunkowane myśleniem o celu

Codziennie spacerujemy z moim chłopakiem po lesie z psem, co pozwala nam znaleźć czas na rozmowę, zanim zacznie się szalony dzień. I obudzić ciało, bo często spędzam jednak czas w podróży czy w studiu, co skazuje moje plecy na katusze. Chodzę na koszykówkę, bo najłatwiej mi namówić się na sporty zespołowe, kontaktowe. Takie w których zapominasz, że jesteś na wu-efie, a bardziej czujesz zabawę. I nie masz czasu na myślenie o życiu, bo musisz myśleć o kierunku lotu piłki. To sprawia, że jestem potem dużo spokojniejsza i milsza dla ludzi. Jeżdżę konno, chociaż bardziej lubię raczej te wszystkie zabiegi i relację z koniem. W tym roku miałam zaszczyt pogalopować beztrosko po łąkach Kotliny Kłodzkiej. To dzięki wizycie w przepięknym miejscu "U Lokusza", gdzie konie żyją w bardzo naturalnych warunkach, bez stajni. Powiem szczerze, że czułam się jak bohaterka dobrej powieści. Ten "high" długo ze mnie schodził. Lubię pływać i robię to zdecydowanie za rzadko, latem wszystko, co się da, załatwiam w moim miasteczku na rowerze.