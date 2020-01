WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 paulina smaszcz-kurzajewskaewa chodakowska Maja Kołodziejczyk 1 godzinę temu Paulina Smaszcz-Kurzajewska ostro o hejterach. Do rozmowy włączyła się Ewa Chodakowska Paulina Smaszcz-Kurzajewska przyznała szczerze, co myśli o ludziach, którzy mówią o niej z nienawiścią. Głos sprawie zabrała Ewa Chodakowska Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Paulina Smaszcz-Kurzajewska szczerze o hejterach (ONS.pl) Paulina Smaszcz-Kurzajewska opublikowała na swoim profilu na Instagramie post, w którym przyznała otwarcie, że z nienawiścią mówią o niej osoby, które albo jej coś zawdzięczają, albo jej nie znają. Wyznanie wywołało burzę komentarzy. Głos w sprawie zabrała także Ewa Chodakowska. Paulina Smaszcz-Kurzajewska szczerze o hejterach Celebrytka porównała hejterów do przezroczystych jednostek, które wymazała gumką ze swoich kontaktów. W szczerym poście podziękowała osobom, które ją kochają i wspierają od wielu lat. "Zawsze z nienawiścią i hejtem mówią o mnie ci, którzy coś mi zawdzięczają, albo ci, co w ogóle mnie nie znają. Oni są jednak dla mnie przezroczyści i wymazałam ich gumką z kontaktów. Natomiast tym, którzy mnie kochają i idą ze mną przez życie od wielu lat ramię w ramię, dziękuję każdego dnia, w każdej sytuacji, każdą emocją, słowem i czynem. Jestem dla nich 24h!" – wyznała fanom Paulina Szmaszczuk-Kurzajewska. Osobiste wyznanie skomentowała również Ewa Chodakowska, wyrażając swoją osobistą opinię. "Kochana, jak dobrze wiem, o czym mówisz – ci, którzy coś ci zawdzięczają. Kolejno rosnąc w siłę na drodze rozwoju, muszą zabić 'swojego mistrza', żeby nie przypominała im, jak słabi byli kiedyś. Człowiek i jego słabości" – napisała trenerka personalna. Fani zgodzili się z opinią Ewy Chodakowskiej. Przyznali, że bywali w życiu naiwni, za co nie raz dostawali od losu różne lekcje w kwestii relacji międzyludzkich. Zdaniem niektórych internautów wcale nie jest ważna ilość znajomych, ponieważ często "mniej oznacza więcej" i warto pielęgnować relacje z osobami, które są nam najbliższe. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne