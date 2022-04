Paulina Smaszcz o nowej partnerce Macieja Kurzajewskiego. "Ważne, by szanowała jego przeszłość"

Poruszające wyznanie Macieja Kurzajewskiego

I choć była żona Macieja Kurzajewskiego chętnie opowiada w mediach na temat swojego życia prywatnego, to on sam unika takich wyznań jak ognia. Ostatnio zrobił jednak wyjątek i w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem podzielił się swoimi przemyśleniami na temat byłej małżonki - Kocham moją rodzinę. To, że się rozstaliśmy, to nie zmienia tego, że jesteśmy rodziną - mówił w programie "Taka jak ty".