Mówi, jak mądrze się rozwieść. Paulina Smaszcz sama przez to przeszła

To było wtedy, kiedy zachorowałam. Przyznaję szczerzę, to był moment kryzysowy. Nagle przekonałam się, że choć tylu ludzi było zawsze wokół mnie, to wtedy tak naprawdę zostały ze mną tylko cztery przyjaciółki. Trwały przy mnie 24 godziny na dobę. Zajmowały się mną, spały w moim domu, bo ja nie byłam w stanie chodzić, funkcjonować. One mi gotowały, dzięki nim miałam co jeść, miałam lekarstwa, poddałam się rehabilitacji. Dzięki nim nauczyłam się prosić o pomoc. Kobiety mają z tym problem. Wydaje nam się, że poproszenie o pomoc, to okazanie słabości. A ja uważam, że w dzisiejszych czasach to jest odwaga. Pokazanie, że jestem słaba, nie mam pieniędzy, nie mam za co żyć, upadłam, jestem chora, potrzebuję pomocy, to jest nic innego jak akt odwagi.