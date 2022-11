Paulina Smaszcz otwiera się na Instagramie. "Odwdzięczę się pięknym za nadobne"

Tegoroczna jesień to prawdziwy urodzaj medialnych afer. Kiedy w październiku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski ogłosili, że są razem, Paulina Smaszcz krytykowała poczynania swojego byłego męża. Miesiąc później wypowiedziała się na temat związku Izabeli Janachowskiej. Dziennikarka skomentowała, że osoba, która "wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on opuszcza żonę, która jest w średnim wieku", nie jest dla niej żadnym ekspertem. W podcaście Anny Zejdler "Porażka, czyli sukces" nawiązywała do słów Izabeli Janachowskiej, która powiedziała, że "jak ktoś jest szczęśliwy, to nikogo nie atakuje".