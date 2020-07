Paulina Sykut-Jeżyna zmieniła fryzurę! Ten odcień będzie idealny na to lato

Undone blonde 2020

Undone blonde to metoda farbowania włosów, dzięki której zapomnisz o ciągłych wizytach w salonie fryzjerskich. "Niedokończony blond" charakteryzuje się dużą naturalnością, odcień farby powinien być bardzo zbliżony do naszego naturalnego koloru włosów, a odrosty ciemniejsze od całości. To świetne rozwiązanie dla wszystkich blondynek, które mają już dość zimnego odcienia, który wymaga ciągłej pielęgnacji i tonowania ciepłych odcieni.