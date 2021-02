Paweł Kukiz o komisji do spraw pedofilii. "Proszę mi pokazać osiągnięcia"

Gościem programu "Newsroom" WP był Paweł Kukiz z partii KUKIZ'15. Polityk podsumował działanie komisji do spraw pedofilii, w której znajduje się m.in. Barbara Chrobak, czyli była posłanka partii Kukiza. - Martwię się, że Chrobak zajęła miejsce księdza Tadeusza Isakowicza Zaleskiego, którego my polecaliśmy. Ksiądz ma wiedzę o tym co dzieje się w kościele. Jest człowiekiem prawym, dobrym i sprawiedliwym. Nie głosowałam na kandydaturę pani Chrobak – powiedział i dodał, że miał innego kandydata, czyli Isakowicza Zaleskiego. Kukiz skrytykował dotychczasową działalność komisji. - Proszę mi pokazać osiągnięcia tej komisji. To są nowe limuzyny, stanowiska. Myślenie w stylu: nie dostałem się do sejmu, ale mam komisję na kolejne cztery lata – podsumował.

Rozwiń