Pawłowicz skrytykowała wygląd Olejnik. Aktywistka feministyczna mówi, jak postrzega takie zachowanie

Działaczka feministyczna tłumaczy schematy patriarchatu

– Warto zauważyć, że w przypadku mężczyzn te komentarze dotyczące wyglądu i wieku nie funkcjonują. Moim zdaniem to jest bardzo charakterystyczne dla patriarchalnego społeczeństwa, w którym żyjemy, i tym bardziej smutne, gdy jedna kobieta robi to drugiej kobiecie. A powinnyśmy się solidaryzować i wspólnie walczyć o to, by takie zachowania wypierać. Tym bardziej oczekiwałabym tego od pani Krystyny Pawłowicz, która przecież też mierzy się z bardzo dużym hejtem, dotyczącym swojego wyglądu – dodaje.