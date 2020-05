Paznokcie na komunię. Jaki manicure pasuje na tę okazję?

Jeżeli chcemy zastosować pyłki na paznokcie, róbmy to z rozwagą. Dodatek złotych lub srebrnych drobinek wzbogaci manicure i doda mu bardziej wieczorowego wydźwięku. Manicure z pyłkami będzie dobrze wyglądał na jednym paznokciu u dłoni. Pokrywanie pyłkami wszystkich paznokci, kojarzy się bardziej z sylwestrem aniżeli komunią.

Idealnym manicure na komunię jest baby boomer lub manicure francuski. Ich główne zalety to uniwersalność. Naturalne kolory sprawdzą się przy każdej stylizacji. French może być klasyczny, czyli z białym paskiem na krawędzi paznokcia, bądź odwrócony. Wtedy pasek znajduje się u nasady. Baby boomer to manicure, w którym łączy się ze sobą biały i beżowy tak, by powstał efekt ombre.