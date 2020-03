Paznokcie na Wielkanoc. Największe hity i inspiracje wiosenno-świąteczne

Wiosenne paznokcie na Wielkanoc to doskonały dodatek do stylizacji. Możesz poszukać inspiracji zarówno w naturze, jak i w symbolach świątecznych. Poniżej znajdziesz ciekawe tegoroczne inspiracje na tę wyjątkową okazję.

Paznokcie na Wielkanoc – unikalna biel

Niezwykle modnym trendem w manicure są białe paznokcie na Wielkanoc. Na pewno spodobają się paniom ceniącym klasykę oraz stonowane barwy. Biel jest w końcu bardzo uniwersalna i regularnie powraca do łask. Jednolite paznokcie na Wielkanoc to propozycja kobiecego, eleganckiego i estetycznego manicure. Biały kolor pasuje zarówno do krótkich, jak i długich paznokci.