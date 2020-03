Paznokcie na wiosnę. Galaktyczny, wężowy lub lustrzany manicure – wybierz coś dla siebie

Manicure na tegoroczną wiosnę wyróżnia się mnóstwem wzorów i kolorów. Dzięki temu każda pani wybierze coś dla siebie, niezależnie od tego czy preferuje stonowane paznokcie czy zdecydowanie bardziej ceni ekstrawagancję. Paznokcie na wiosnę 2020 są przykładem na to, że niektóre trendy są niezmienne od lat.

Galaktyczne paznokcie na wiosnę

Jednym z najbardziej wiodących trendów na wiosnę są tzw. galaktyczne paznokcie (znane także jako galaxy nails ). Bazę stanowi czarny, granatowy lub fioletowy lakier, a na wierzchu umieszcza się naklejki i ozdoby, które nawiązują do tematyki kosmicznej. Galaktyczne paznokcie będą przepięknie wyglądać, gdy przyklejone na nich gwiazdki lub planety zaczną się mienić w blasku słońca. Galaktyczne paznokcie mogą przybierać różne formy, więc z pewnością każda kobieta znajdzie dla siebie idealny wzór.

Złociste zdobienia na wiosennych paznokciach

Coś specjalnego dla miłośniczek minimalizmu. Paznokcie z drobnymi, złocistymi zdobieniami, pasują praktycznie na każdą okazję i do każdej kobiety. Jednym z bardzo modnych wzorów jest połączenie złota z beżowym, różowym lub transparentnym kolorem. Dowolność w przypadku tych wiosennych paznokci nie ma ograniczenia, dlatego też stworzysz z tym zdobieniem zarówno klasyczny manicure , jak i geometryczne wzory.

Lustrzane paznokcie na wiosnę

Fantastyczną stylizacją paznokci na wiosnę jest lustrzana propozycja, która świetnie będzie komponować się do wieczorowego stroju. Pięknie wykonany manicure sprawia wrażenie odbijającego się błysku tafli lustra, ale najlepiej wypadnie wykonany przez profesjonalistę. Starannie wykończone lustrzane paznokcie dopasujesz do zestawów na wielkie wyjścia. Można do nich dobrać srebrne, złote lub ciemnogranatowe kolory.