Wiosenne paznokcie 2020. Jakie są największe i najciekawsze trendy w manicure?

W wiosennych trendach manicure nie zabraknie zarówno delikatnej kolorystyki, jak i mocniejszych zdobień. Piękne dłonie i pomalowane paznokcie są wizytówką wielu kobiet, co nie powinno nikogo dziwić. Jeśli lubisz podążać za najmodniejszymi wzorami, koniecznie sprawdź, jakie wiosenne paznokcie będą wkrótce na topie.

Bez wątpienia najbardziej pożądanymi paznokciami tzw. crocodile print nails . Jak sama nazwa sugeruje, w wiosennym manicure płytki mają imitować skórę krokodyla. Do tej pory taki wzór kojarzony był raczej z torebkami czy butami. Chcąc wykonać modne wiosenne paznokcie nawiązujące do animal printu, wystarczy sięgnąć po zieleń, czerń, granat i samodzielnie namalować krokodylą skórę. Znacznie prostszym rozwiązaniem jest wybór specjalnych naklejek na paznokcie.

Pastelowe wiosenne paznokcie

Nie można przejść obojętnie obok kolejnej propozycji na wiosenny manicure, czyli pastelowych kolorów. Delikatna tonacja lakierów do paznokci sprawia wrażenie, że są one bardzo subtelne i romantyczne. Całość nawiązuje do bajecznej kolorystyki, która pasuje do każdej kobiety i na każdą okazję. Do najmodniejszych lakierów należą: lawendowy, miętowy, baby blue, mleczny żółty czy jasny oranż. Pastelowe wiosenne paznokcie świetne podkreślają opaleniznę, ale bardzo elegancko wypadną także przy jasnej cerze.