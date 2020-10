Paznokcie tie-dye. Modny manicure na jesień zachwyca energetyczną kolorystyką

Jeszcze niedawno bardzo popularne były paznokcie ombre , ale w tym sezonie wyraźną tendencją jest powrót motywu tie-dye . Manicure nawiązuje kolorystycznie do trendu panującego jeszcze w latach 70. czy 90. - w obu przypadkach na czasie była wielobarwność nie tylko na ubraniach. Zobacz, o czym warto pamiętać przy tworzeniu paznokci tie-dye.

Paznokcie tie-dye – dlaczego są hitem?

W ciągu ostatnich miesięcy zauważalna jest wyraźna tendencja do motywów hippie, które święciły triumfy w latach 70. XX wieku. Wówczas modna była psychodelia we wszystkich obszarach. Wzory pojawiały się na koszulkach, spodniach, spódnicach czy sukienkach. Obecnie tie-dye także powrócił, ale nie tylko na ubraniach. Jeżeli lubisz nowoczesne, ale jednocześnie klasyczne rozwiązania, koniecznie skorzystaj z wielobarwnego manicure w stylu tie-dye. Wbrew pozorom paznokcie z tym zdobieniem nie są trudne do stworzenia, bo w końcu im więcej ciekawych faktur, tym lepiej.