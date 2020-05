Jak zrobić ombre manicure? Poznaj tajniki intrygujących cieniowanych paznokci

Manicure ombre pozwala na uzyskanie ciekawego efektu cieniowania paznokci za pomocą różnych lakierów. Na szczęście nie trzeba się ograniczać w doborze kolorystyki, ponieważ dzięki ombre możesz osiągnąć wiele nietuzinkowych przejść i odcieni pomiędzy barwami. Choć może wydawać się bardziej skomplikowany od frencha , manicure ombre jest równie prosty w wykonaniu. Jak go zrobić?

Jak zrobić ombre manicure – podstawowe zasady

Przede wszystkim ombre manicure to połączenie najczęściej dwóch kolorów jaśniejszego i ciemniejszego. Nie muszą być odcieniami tego samego koloru, ponieważ w zastosowanej technice efektu ombre, obie wykorzystane barwy stopniowo zmieniają odcień. Najczęściej spotyka się ciemny kolor przy dolnej części, a jasny przy górnym brzegu. Równie pięknie zaprezentują się kolory przechodzące wzdłuż płytki – dowolność zależy od ciebie.

Jak zrobić ombre manicure – pomocna gąbka

Jednym ze sposobów na stworzenie ombre manicure jest wykorzystanie gąbki do uzyskania przejścia pomiędzy kolorami. Gąbka powinna być mała, więc możesz wykorzystać tę do makijażu lub kuchenną. Technika manicure ombre z pomocą gąbki jest dedykowana osobom mniej wprawionym. Najpierw pomaluj paznokcie wybranym lakierem bazowym, a kiedy już wyschną sięgnij po gąbkę, aby przejść do kolejnego etapu. Na lekko wilgotną gąbkę nałóż odrobinę drugiego lakieru, po czym odciśnij ją w wybranym miejscu na paznokciu – czynność możesz powtórzyć nawet dwukrotnie, bo wszystko zależy od efektu. Gdy paznokcie wyschną, twój manicure ombre jest już gotowy, ale dla utrwalenia pomaluj jeszcze bezbarwnym lakierem.