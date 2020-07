Tie-dye krok po kroku. Przygotuj się na powrót hippisowskich wzorów i kolorów

Tie-dye to nic innego jak multikolorowe desenie kojarzące się z czasami hippisów. Barwione i niepowtarzalne ubrania w tym typie powróciły także w latach 90. XX wieku, ale jak się okazuje, farbowanie części garderoby znowu jest modne. Jeśli nie wiesz, w jaki sposób samodzielnie przeprowadzić tie-dye, poniżej znajdziesz podpowiedź.

Unikatowe kolorowe ubrania w style tie-dye przechodzą obecnie swój renesans. Choć ubrania w stylu hippie znajdziesz na półkach w wielu markowych sklepach, najważniejszą zasadą tie-dye jest własnoręczne pofarbowanie. Sprawa nie jest trudna, ale wymaga od ciebie dozy cierpliwości i kilku potrzebnych dodatków.

Tie-dye – jak pofarbować jeansowe spodnie?

Do stworzenia spodni rodem z lat 70. minionego wieku metodą tie-dye, potrzebujesz pary jeansów (mogą być szorty), wybielacza, kilku gumek do związania, miski i pary ochronnych rękawic. Co teraz?

- na początek zdecyduj, jaki efekt chcesz uzyskać – od tego zależy, ile gumek będzie potrzebnych do farbowania;

- następnie za pomocą gumek zawiąż na spodniach małe węzły – materiał będzie odbarwiony dokładnie w miejscach poza wiązaniem;

- mając założone rękawice ochronne, zanurz spodnie albo szorty do miski z wybielaczem – materiał potrzebuje kilku godzin na odbarwienie, ale co jakiś czas kontroluj efekt;

- wyjmij pofarbowane spodnie metodą tie-dye i wypierz z dodatkiem płynu do płukania.

Tie-dye – jak pofarbować koszulkę?

W przypadku hippisowskiej koszulki w typowym stylu tie-dye potrzebujesz wielu kolorów, aby uzyskać idealny efekt. Na szczęście proces nie jest zbyt skomplikowany, ale nieco żmudniejszy niż w przypadku jeansowych ubrań. Musisz przygotować zwykłą białką koszulkę, kilka różnych barwników do ubrań, kilka gumek, sodę oczyszczoną, gorącą wodę, miskę, woreczek foliowy i rękawice ochronne.

- najpierw wlej gorącą wodę do miski i wsyp trochę sody oczyszczonej;

- zanurz w roztworze koszulkę na kilka minut;

- dobrze wyciśnij koszulkę i rozłóż ją na podłodze albo na desce do prasowania;

- na środku koszulki zacznij ją zwijać do środka – uzyskasz świetny wzór nieregularnego okręgu i promieni;

- poskręcaną koszulkę zawiąż za pomocą gumek;

- maczaj poszczególne fragmenty koszulki w kolejnych barwnikach przygotowanych zgodnie ze wskazówkami producenta;

- po osiągnięciu najlepszego rezultatu schowaj koszulkę tie-dye do woreczka na całą dobę;

- na koniec wyjmij ją z folii, zdejmij gumki i wypłucz pod wodą.

Twoja stylowa, hippie barwiona koszulka tie-dye jest gotowa na podbój miejskich ulic.

Szybki sposób na piegi. To najmodniejszy makijaż sezonu