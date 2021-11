Paznokcie w modnych barwach. Jakie kolory lakierów królują w tym sezonie?

Zimne, zgaszone kolory wcale nie muszą być nudne. Wystarczy spojrzeć na nową, zimową kolekcję Winter Shimmer od Semilac. W tej wyjątkowej linii dominują chłodne błękity, turkusy i odcienie ciemnego granatu, a każdy z nich piękny, stylowy i połyskujący – jak przystało na świąteczny czas. Paznokcie ozdobione takich mroźnymi barwami w pełni wpisują się w zimowy klimat. Do tego są bardzo klasyczne, uniwersalne i eleganckie. Manicure w kolorze chłodnego błękitu z mieniącymi drobinkami to świetna propozycja na co dzień i na wielkie uroczystości. Mroźna paleta barw świetnie sprawdzi się podczas gwiazdkowych imprez i karnawałowego szaleństwa. Noś je na paznokciach z dumą – to ostatni krzyk mody, który zostanie z nami aż do pierwszych, wiosennych promieni słońca.