Pędzelek to przeżytek? Tak nałożysz manicure w domowym zaciszu

Domowy salon manicure – to proste

Samodzielnie wykonany ładny manicure to prawdziwa przyjemność i spore wyzwanie, zwłaszcza jeśli dotąd wykonywał go dla ciebie specjalista. Lakiery w pisakach to sposób na rozpoczęcie przygody z manicure i przyjemne spędzanie wolnego czasu. Do pięknej stylizacji dłoni poza samymi lakierami przydadzą się też pilniki, cążki i oczywiście lampa, która utwardza lakier na płytce, a także regeneracyjne oliwki i kremy.