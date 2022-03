Peeling kawitacyjny w domu - czy warto inwestować w specjalistyczne urządzenie?

Co daje nam peeling kawitacyjny? Przede wszystkim dogłębnie oczyszcza skórę, przygotowując ją tym samym na kolejne kroki pielęgnacyjne. Ale to nie wszystko. Ten zabieg pobudza także odbudowę komórek, stymuluje produkcję kolagenu oraz reguluje gospodarkę wodną. Dotlenia skórę, usprawnia przepływ krwi oraz limfy. Co ważne, jest polecany kobietom z każdym typem skóry: tłustej, trądzikowej, a także, jak wspominaliśmy wyżej, wrażliwej i naczynkowej. Już po pierwszym zabiegu cera jest gładsza i rozjaśniona, a najlepsze efekty widać przy regularnym stosowaniu średnio raz w tygodniu.