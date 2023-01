Pełna energii mama Roberta Lewandowskiego na Gali Mistrzów Sportu. Zapozowała nawet z partnerem

- Zawsze marzyłam, by z ukochanym mężczyzną dopingować Roberta w tych najważniejszych spotkaniach. Ujął mnie tym, że choć wiedział, że jest taki piłkarz jak Robert Lewandowski, to nie miał pojęcia, gdzie gra. Jacek to artysta. Jest rzeźbiarzem, urządza ogrody, ma wiele pasji, ale nie ma wśród nich piłki nożnej. Dopiero przy mnie uczy się futbolu – opowiadała Lewandowska w "Przeglądzie Sportowym".