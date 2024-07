Pepco - dumny uczestnik Better Cotton

Wsparcie dla środowiska

Dzięki inwestycjom w ramach Better Cotton, w ciągu ostatniego roku Pepco przyczyniło się do oszczędności 15,231,909,660 litrów wody oraz redukcji 9,301 kg pestycydów podczas produkcji bawełny. Tego rodzaju działania nie tylko redukują wpływ na środowisko, ale także wspierają rolników w zrównoważonym prowadzeniu gospodarstw i plantacji.

© materiały partnera

Better Cotton – misja i znaczenie

Better Cotton to organizacja, która zrzesza farmerów oraz firmy mające na celu propagowanie i wspieranie produkcji bawełny w sposób zrównoważony, korzystny dla środowiska i pracowników. Misją Better Cotton jest pomoc społecznościom skupionym na produkcji bawełny w przetrwaniu i rozwoju przy jednoczesnej ochronie i odbudowie środowiska. Dzięki wsparciu tej organizacji farmerzy mogą uprawiać bawełnę w sposób bardziej zrównoważony – z mniejszym zużyciem wody oraz mniejszym użyciem pestycydów, co z kolei przekłada się także na lepsze warunki pracy.

Zapotrzebowanie na produkty Better Cotton wspiera producentów uczestniczących w programie i przyczynia się do większego zbilansowania rynku bawełny.

Uczestnictwo w inicjatywie Better Cotton jest dla nas powodem do dumy. Cieszymy się, że możemy wspierać farmerów i firmy dążące do produkcji bawełny w sposób przyjazny dla środowiska i korzystny dla pracowników. Wspólnie tworzymy lepsze jutro, promując odpowiedzialne praktyki w całym łańcuchu dostaw. – komentuje Agnieszka Wojdat, Head of Quality w Pepco.

© materiały partnera

Pepco i Better Cotton

Pepco jest częścią Better Cotton od 2022 roku. Już w roku 2023 Pepco i Poundland pozyskały 23% bawełny w ramach tego programu. Firma zobowiązała się, że do roku 2025 co najmniej 25% bawełny używanej w jej produktach będzie pochodzić ze zrównoważonych źródeł wspieranych przez Better Cotton.

Uczestnictwo Pepco w Better Cotton to znaczący wkład firmy w ochronę środowiska. Poprzez wspieranie inicjatyw, które promują zrównoważone praktyki uprawy bawełny, Pepco przyczynia się do tworzenia lepszego świata dla przyszłych pokoleń.

© materiały partnera

Grupa Pepco

Grupa Pepco powstała w 2015 roku i składa się z silnych sieci detalicznych, tzn. Pepco, Dealz i Poundland, współpracujących z PGS, globalnym dostawcą. Grupa Pepco ma obecnie ponad 4800 sklepów w 20 krajach i zatrudnia ok. 47 000 osób.

Pepco

Pepco, tak zwany value retailer, to jedna z największych w Europie sieci handlowych, oferujących odzież dla całej rodziny i artykuły dla domu w bardzo atrakcyjnych cenach. Po blisko 20 latach nieprzerwanego rozwoju sklepy Pepco są obecnie odwiedzane przez klientów przeprowadzających 30 milionów transakcji miesięcznie. Firma, której główna siedziba mieści się w Poznaniu, zatrudnia obecnie około 30 tysięcy pracowników w 18 krajach w całej Europie i posiada sieć ponad 3700 sklepów.

Materiał sponsorowany przez Pepco