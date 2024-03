Pepco jest kobietą Międzynarodowy Dzień Kobiet okiem popularnej sieci

Pepco posiada bardzo zróżnicowaną ofertę – łącznie to ok. 530 kategorii produktów. Spośród niej 23% to odzież i akcesoria dla dorosłych, do tego dochodzą ubrania dla dzieci – stanowiące ok 30% oferty sieci i akcesoria dla domu, stanowiące około 27% asortymentu. Firma regularnie aktualizuje i zmienia sprzedawany asortyment, wprowadzając ok 250 nowych produktów tygodniowo i 130 nowych kolekcji w każdym sezonie.