Philips Lumea. Depilacja światłem skuteczniejsza niż zwykłą maszynką?

Jeśli przeszkadzają ci szybko odrastające włosy na ciele i masz już dość codziennego używania zwykłej maszynki do golenia, to być może urządzenie Philips Lumea będzie dla ciebie. Depilacja światłem pozwala cieszyć się gładką skórą na dłużej.

Golenie zwykłą maszynką jest bezbolesne, ale za to zabieg nie przynosi trwałych efektów, a gdy jest zbyt często powtarzany, może podrażniać i wysuszać skórę. Z kolei usuwanie włosów woskiem czy pastą cukrową, sprawia duży ból i dyskomfort, jednak daje dłuższe efekty i nawet przez kilka tygodni nie trzeba się golić.

Depilacja laserowa w gabinecie kosmetologicznym jest bardzo droga i nie każdy może sobie pozwolić na serię tego typu zabiegów. Zatem czy najlepszym sposobem na wykonanie skutecznej i bezbolesnej depilacji w zaciszu domowym będzie użycie urządzenia Philips Lumea? Na przestrzeni ostatnich lat stał się bardzo popularny.

Philips Lumea - co to jest?

Philips Lumea to urządzenie do depilacji, w którym zastosowano technologię intensywnego światła pulsacyjnego (Intense Pulsed Light). Philips Lumea naświetla cebulki włosów delikatnymi impulsami światła, które stymulują mieszki włosowe do przejścia w fazę spoczynku. W rezultacie naturalnie wypadają, a ich odrost jest o wiele dłuższy niż przypadku przycięcia włosów maszynką do golenia.

Regularne korzystanie z Philips Lumea i powtarzanie zabiegu, gwarantuje, że skóra pozostanie gładka na wiele tygodni. Zabieg jest bezpieczny i łagodny, można go stosować nawet na delikatnych partiach ciała, takich jak np. pachy.

Urządzenie Philips Luema jest dostępne w wielu modelach zasilanych sieciowo lub bezprzewodowo. Różnią się od siebie zaawansowaniem technologicznym, a także liczbą i rodzajem nasadek w zestawie, które pozwalają na precyzyjne wykonanie zabiegu Nowsze modele Philips Lumea posiadają oddzielne głowice do depilacji ciała, twarzy, pach, a także delikatnych okolic bikini. Modele sprzed kilku lat posiadają zwykle jedną standardową nasadkę, ale za to są tańsze. Ceny urządzeń wahają się w przedziale od 1000 do nawet 2500 złotych.

mat. producenta Urządzenie Philips Lumea do depilacji Źródło: mat. producenta

Philips Lumea - jak stosować?

Pierwsze cztery zabiegi należy przeprowadzać co dwa tygodnie, a następne osiem zabiegów co cztery tygodnie. Zwykle po wykonaniu 12 depilacji można cieszyć się gładką skórą nawet do pół roku i zapomnieć o jednorazowych maszynkach do golenia.

Philips Lumea może być stosowany na różnych typach skóry i włosów, ale co warto podkreślić, nie na wszystkich. Sprawdza się w przypadku włosów o naturalnym kolorze - ciemny blond, brąz, czarny oraz różnych odcieni skóry - od bardzo jasnej po ciemnobrązową. Urządzenia nie można jednak stosować do depilacji włosów w kolorze białym, siwym, jasnego blondu lub rudym, a także w przypadku bardzo ciemnej skóry.

Philips Lumea - skutki uboczne

Po wykonaniu depilacji urządzeniem Philips Lumea na skórze może pojawić się lekkie zaczerwienienie. Można też odczuwać ciepło lub mrowienie w miejscu, z którego usunięto włoski. Podrażniony obszar warto schłodzić lodowym okładem, wilgotnym ręcznikiem lub posmarować hipoalergicznym i bezzapachowym balsamem do ciała.

Pokazuje owłosione nogi i pachy. Kaya Szulczewska o kontrowersyjnych zdjęciach