Pięć błędów, które kobiety popełniają w seksie. "Nie uczymy się przyjemności"

Brak luzu odbiera przyjemność

Nie dają sobie prawa do przyjemności. - Nie wiem, czy to jest specyfika wyłącznie polska, ale my, kobiety, jesteśmy tak wychowywane, żeby nie uczyć się przyjemności. Mamy pełnić role opiekuńcze, wspomagające, wypełniać obowiązki wobec innych członków i członkiń rodziny. To poczucie bycia zobowiązanymi wnosimy do sypialni, gdzie zamiast spontaniczności i radości z bycia z drugą osobą, używamy kontroli. A ona wiążę się albo z ograniczeniem, albo z brakiem otwartości w sferze seksualności, z trudnościami w definiowaniu, co nam sprawia przyjemność, co chcemy osiągnąć w seksie, co ten seks nam daje. To dlatego tak często kobietom, które wchodzą w różne sytuacje erotyczne, towarzyszą poczucie winy i wstyd, zamiast chęci pogłębienia relacji, bycia w intymności z inną osobą. Jak łatwo zauważyć, to wszystko to jest system naczyń połączonych - mówi Wonatowska.