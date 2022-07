Rzadko uprawiamy seks. Z naszym związkiem jest wszystko w porządku?

To nie jedyna taka rozmowa w grupie. Inna kobieta podzieliła się anonimowo swoimi wątpliwościami. "Uprawiamy seks raz na tydzień, może raz na 10 dni. Dla mnie to zupełnie wystarczająco, ale zaczęłam się zastanawiać, czy rzeczywiście inne dziewczyny robią to częściej? Nie widzę opcji robienia tego częściej, bo nie mam takiej potrzeby" - napisała. Podkreśliła też, że mają z partnerem różne temperamenty – on chciałby więcej zbliżeń, ona zaproponowała mu więc, żeby sam rozładowywał napięcie.