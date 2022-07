Jak się kochać w upały? Tak zadbasz o namiętność w najgorętsze dni w roku

Konsumowanie miłości w upały może być przyjemne. Jeżeli zastosujemy proste zmiany

Jeżeli mimo zasłoniętych okien i szalejącego w pomieszczeniu wiatraka, nadal najchętniej schowalibyśmy się do lodówki, przenieśmy swoje miłosne doznania do łazienki. Seks na moro w trakcie upalnych dni to nie tylko dobry sposób pod względami czysto praktycznymi, lecz także dobra metoda na nieco urozmaicenia naszego pożycia, i wypróbowania czegoś zupełnie innego.