Pięć rodzajów toksycznych partnerów. Uważaj na te zachowania

Biorca

Wywiera presję na uprawianie seksu lub wykonywanie czynności seksualnych, z którymi jego partnerka nie czuje się komfortowo. Sprawia, że ​​pojawia się u niej poczucie winy z powodu odmowy seksu. A tymczasem on flirtuje z innymi, prowadzi rozmowy erotyczne, straszy korzystaniem z usług seksualnych lub porzuceniem. Zdaniem Cathy Press, biorca zachęca partnerkę do picia alkoholu lub brania narkotyków, po to, by utraciła nad sobą kontrolę. Jest w stanie powiedzieć jej wszystko, by tylko zrobiła to, czego on pragnie. Biorca stosuje szantaż emocjonalny, często zarzuca partnerce, że ta go nie kocha, skoro nie spełnia jego żądań. Jeśli kobieta odmawia seksu, to biorca będzie ją przekonywał, że jest oziębła, że ​​coś jest z nią nie tak.