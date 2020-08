WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 3 mieszkania studenckiewynajem pokojuceny kawalerek Xymena Borowiecka 1 godzinę temu Piekielni współlokatorzy. Studenci wciąż na nich trafiają, ale kawalerki nie wynajmą. "Ceny wyższe i cały czas rosną" Mieszkanie ze współlokatorami, których poznaje się w momencie wynajmu, może być problematyczne, ale studenci decydują się na to w pełni świadomie. Nie mają pieniędzy, by mieszkać w kawalerce. "Nie mam innego wyboru ", "Wyprowadzę się, jak uzbieram na swoje" - mówią. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bloki mieszkalne na warszawskiej Pradze. W tej dzielnicy ze względu na niższe ceny wynajmu mieszka wielu studentów (Getty Images) Ceny kawalerek pod wynajem nie spadły, a nawet wzrosły w stosunku do roku poprzedniego. Studentów, nawet jeśli pracują dorywczo i otrzymują stypendium, nie stać, aby je wynająć. Tym samym wybierają mieszkanie z innymi osobami, których zachowanie i styl bycia nie do końca im odpowiadają. Znoszą kłótnie, niechęć do sprzątania, a nawet decydują się na zamieszkanie z byłym partnerem. Bo taniej. Mieszanie ze współlokatorami poznanymi w momencie najmu – moja historia O tym, jak wygląda współdzielenie mieszkania z osobami, które poznaje się w momencie wynajmu, przekonałam się na własnej skórze. Sześć lat, sześć mieszkań i dopiero to, w którym zamieszkałam z partnerem, jest tym, o którym marzyłam, rozpoczynając studia. Pierwsze – z muzykami, którzy urządzali w nocy gitarowe jam session, było w starej kamienicy. Pokój nie zamykał się na klucz, miał stare, drewniane harmonijkowe drzwi, które otwierały się, gdy trzasnęło się drzwiami wejściowymi. Koledzy fajni, wynajem pokoju 500 złotych z rachunkami - eldorado. Muzyka i impreza przez całą noc w czasie sesji – dramat. Musiałam się wynieść. Potem były jeszcze lepsze historie. Chłopak z łagodną postacią Aspergera, gotujący przy muzyce o 4 nad ranem. Po gotowaniu stos garów w zlewie, których myć nie lubił. Wpadała też jego dziewczyna, a potem inna i kolejna. Właściciel stwierdził, że sprzedaje to mieszkanie i nas pożegnał. Uf, a właściwie nie uf, bo kolejni przypadkowi współlokatorzy nie byli lepsi. Jedna dziewczyna z kolejnego mieszkania na początku wydawała się bezproblemowa, dopóki nie zaczął jej odwiedzać chłopak. Stereotypowy "kark z siłki". Praktycznie nie wychodzili z łóżka, kiedyś przyszedł nagi do kuchni. Akurat jedliśmy z drugim współlokatorem śniadanie. Iście filmową scenę pamiętam do dziś. Z tego mieszkania przeprowadziłam się do takiego, którego wolę nie pamiętać. Współlokatorzy mnie lubili, ale ze sobą toczyli jakąś nieokreśloną wojnę. Któregoś dnia się pobili. Opatrywałam rany bojowe, przyjechała policja. Co z tego, że mieszkanie ładne i tanie, jak atmosferę można było ciąć nożem. Mieszkając w kolejnym, poznałam obecnego partnera. Przeprowadziliśmy do kawalerki. W sumie za wynajem płacimy ok. 1700 złotych miesięcznie. Za studenckich czasów mogłam o niej tylko pomarzyć. Archiwum prywatne Mieszkanie ze współlokatorami - tradycyjny widok po gotowaniu (Archiwum prywatne) Kawalerki za drogie, studenci wolą mieszkać ze współlokatorami W kwestii samodzielnego wynajmu mieszkania niewiele się zmieniło. Studenci, z którymi rozmawiałam, wciąż świadomie decydują się na mieszkanie ze współlokatorami. Choć ceny wynajmu mieszkań w czasie pandemii COVID-19 spadły, to jak wynika z raportu Expander i Rentier.io jest drożej niż przed rokiem. W drugim kwartale 2020 roku najem mieszkania poniżej 35 mkw. był o 3 proc. droższy niż przed rokiem. W przypadku lokali średniej wielkości (35-60 mkw.) stawki są o 2 proc. wyższe. Pandemia widocznie zmieniła sytuację na polskim rynku mieszkaniowym. Znacznie zmalał popyt na wynajem długoterminowy. Szacuje się, że w kwietniu w Warszawie ceny najmu spadły o 7,2 proc. Kawalerek i trochę większych mieszkań nie potrzebowali i prawdopodobnie nie będą potrzebować studenci, których zajęcia wciąż będą odbywać się online. Z tego względu często wracają do domu rodzinnego. Przekonała się o tym 22-letnia Marcelina, studentka ekonomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dziewczyna od trzech lat mieszka w Krakowie. Jak przyznaje – jej ulubionym mieście, do którego przeprowadziła się z myślą, że będzie się w nim spełniać. – To było moje marzenie, a potem, jak to w życiu, okazało się, że wcale nie jest tak kolorowo. Jestem po licencjacie, wybieram się na magisterkę, ale w obecnej sytuacji nie wiem, z kim, jak i gdzie będę mieszkać – mówi. – Miałam wcześniej dwa mieszkania, obecne to moje trzecie. Najpierw mieszkałam blisko uczelni, ale daleko od centrum. Nie pracowałam, a na miasto wychodziliśmy raczej wspólnie. Byłyśmy tam w piątkę, ja współdzieliłam pokój z dziewczyną, którą znałam z liceum. Pozostałych dziewczyn nie znałam. Bywało, że nie czułam się komfortowo – wspomina studentka. Za główny powód dyskomfortu Marcelina podaje rozbieżność charakterów i odmienne podejście do utrzymywania porządku. – Liczyłam się z tym, że skoro mamy różne charaktery, to będziemy się czasem kłócić, ale po kilku miesiącach to się stało uciążliwe. Jestem osobą, która raczej dba o porządek, ale utrzymywanie go za wszystkich to przesada. Zdarzało mi się sprzątać za dziewczyny z drugą koleżanką, bo one były albo zmęczone, albo akurat wychodziły na zakupy itp. Nic dziwnego - jak się imprezuje od czwartku do wtorku i studiuje tylko po to, żeby rodzice się nie czepiali, to serio można się zmęczyć – ironizuje rozmówczyni WP Kobieta. – Z tego mieszkania pamiętam bałagan i wieczne rozmowy o nim. Jak zwróciło się uwagę, to była obraza majestatu. To też nie było tak, że trzy dziewczyny siedziały, a dwie latały z mopem, ale brak równego podziału obowiązków generował kłótnie. Grafik dyżurów na lodówce nie pomógł, a ja nie chciałam żyć w bałaganie i po ponad roku dwie z trzech dziewczyn się wyprowadziły – relacjonuje. Marcelina z dwoma pozostałymi koleżankami postanowiła poszukać nowego lokum. To, do którego finalnie się wprowadziły, było zdecydowanie lepsze. Pojawił się jednak inny problem. – To drugie mieszkanie to było takie przejściowe – opowiada studentka. – Jego właścicielem był ktoś z rodziny jednej z moich współlokatorek i przez to ona była tam "na innych zasadach". Dziewczyna na pytanie, co rozumie przez inne zasady, odpowiada bez namysłu. – Rządziła się po prostu. Czuła, że więcej może. Spędziłyśmy tam parę miesięcy, aż z jedną z dziewczyn znalazłyśmy to mieszkanie, w którym mieszkamy teraz z dwoma innymi osobami – opowiada i opisuje swój obecny problem. – Teraz mam najgorszą sytuację z mieszkaniem. Dwie dziewczyny się wycofały, trzecia się waha i to, czy zostanie, uzależnione jest o tego, czy ruszą jej studia stacjonarnie. Powiedziała, że online to ona może studiować, mieszkając u rodziców – opowiada rozmówczyni WP Kobieta. – Nie wiem, co mam teraz zrobić. Nie stać mnie na wynajęcie kawalerki, bo ceny, jak w stolicy. Można znaleźć kawalerkę za 1000 zł, ale to grubo ponad połowa tego, co zarobię, pracując dorywczo. O stypendium naukowe będę się dopiero ubiegać – informuje studentka i wskazuje, jakie ma obawy. – Nie chcę wracać do rodziców, bo już dawno się usamodzielniłam, chociaż na samą myśl o mieszkaniu z nowymi osobami, których w ogólne nie znam, jest mi słabo. Przypominają mi się te wszystkie problemy, do tego ta pandemia, której końca nie widać. Korzystanie z tej samej łazienki, czy kuchni będzie niekomfortowe, ale nie mam innego wyboru – mówi Marcelina. Archiwum prywatne Pokój w mieszkaniu studenckim (Archiwum prywatne) Na wynajęcie kawalerki nie zdecyduje się także Bartosz, student warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego. – Ceny mieszkań śledzę, odkąd zdecydowałem, że zamieszkam w Warszawie. Pracuję i otrzymuję rentę sierocą, a i tak nie stać mnie na kawalerkę, bo płacę za studia zaoczne – przyznaje i potwierdza to, co mówią badania rynku. – To wcale nie jest tak, że ceny jakoś mocno spadły. Jest nawet drożej niż rok temu i trudniej znaleźć coś sensownego, zwłaszcza że zdarza się tak, że co innego jest na zdjęciu, a co innego zastaję na miejscu – relacjonuje i podaje powody, dla których zdecydował się dzielić mieszkanie z inną osobą. – Mieszkam obecnie z byłym partnerem. Wiem, że to brzmi absurdalnie, że się rozstaliśmy, a nadal dzielimy mieszkanie, ale to jest wygodne i ekonomiczne rozwiązanie. Znamy się dobrze, obaj mocno dbamy o to mieszkanie. Jest czysto, każdy ma swoją półkę w lodówce. Rachunki dzielimy na połowę, pranie taniej wychodzi – wylicza chłopak. – Kontroluję to, ile wydaję, mam specjalny plik zrobiony w Excelu. Zbieram też na własne mieszkanie. Nie mam rodziców i rodzeństwa, muszę mieć tzw. poduszkę bezpieczeństwa. Niby mogę wynająć kawalerkę za 1500 złotych, ale na bank nie będzie to w lokalizacji i standardzie, który mnie interesuje – przyznaje student. – Wybieram współdzielenie fajnego mieszkania za 900 zł miesięcznie. Wyprowadzę się, jak uzbieram na swoje – deklaruje. Okazuje się, że wyliczenia studenta pokrywają się z tym, co o kawalerkach mówi właściciel jednej z warszawskich agencji nieruchomości, Ryszard Niewiadomski. Według eksperta, który rynek nieruchomości zna od podszewki, popyt na wynajem kawalerek cały rok jest wysoki, ale studenci z reguły nie są nimi zainteresowani. – Kawalerki wynajmują głównie ludzie młodzi – single i pary, w mojej ocenie stanowią ok. 80 proc. wszystkich zainteresowanych. Studenci rzadko, oni raczej szukają grupami, celują w wielopokojowe, urządzone nowocześnie mieszkania. Oni nie mają takiego budżetu, żeby wynająć kawalerkę – przyznaje rozmówca WP Kobieta i zauważa, że ten niewielki odsetek studentów stanowią osoby, którym mieszkania wynajmują majętni rodzice lub ci, którzy pracują i studiują. – Miałem przypadki, że rodzice brali dzieciom mieszkania nawet po 4 tysiące złotych, miałem też osoby, które studiują, ale są po prosu obrotne i stać je, żeby taką droższą kawalerkę wynająć – wylicza agent nieruchomości. Ryszard Niewiadomski podkreśla również, że mimo wybuchu pandemii COVID-19 ceny, choć może to niektórych dziwić, wzrosły w stosunku do roku 2019. – Teraz częściej zdarza się tak, że ktoś jest zainteresowany wynajmem i na chwilę przed załatwieniem formalności rezygnuje, ale jeśli chodzi o ceny, to przyznaję, że są o kilka lub kilkanaście procent wyższe niż przed rokiem i cały czas rosną – informuje. Czy to oznacza, że era piekielnych współlokatorów nigdy nie przeminie? Smacznego na dzień dobry Odc. 5: Owsianka w słoiku Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze