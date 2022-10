Piękne dłonie, dzięki trzystopniowej Kuracji Parafinowej od SHEHAND

Okres jesienno-zimowy to prawdziwe wyzwanie dla delikatnej skóry rąk. Zimno, wiatr, wilgoć, ale także suche i gorące powietrze w pomieszczeniach to czynniki, które sprawiają, że naskórek dłoni ulega szybkiemu przesuszeniu, staje się szorstki i spierzchnięty. Częste mycie rąk dodatkowo osłabia płaszcz hydro-lipidowy wpływając na pogorszenie kondycji skóry. Z pomocą przychodzi nowa Kuracja Parafinowa z oferty marki SHEHAND. To program złożony z 3 uzupełniających się kroków pielęgnacji – złuszczania, wygładzania i regeneracji, który przynosi zauważalne efekty już po 1 zastosowaniu. Seria bazuje na oleju parafinowym, ceramidach, maśle shea i cupacu oraz witaminie E. W wegańskich formułach znajdziemy także selektywnie dobrane oleje roślinne m.in. olej babassu, ze słodkich migdałów, oliwę z oliwek, olej z nasion sacha inchi czy olej sojowy. Bogaty, odżywczy skład to nie wszystko! Dzięki relaksującym aromatom kosmetyki z tej serii zatroszczą się nie tylko o piękno skóry dłoni, ale również ukoją zmysły i poprawią samopoczucie.