Piękne, gęste, pełne objętości włosy dzięki kosmetykom beBIO Baby Hair Complex

Zmieniliśmy naszą dotychczasową, naturalną linię kosmetyków do pielęgnacji włosów beBIO. Kosmetyki zostały wzbogacone o Baby Hair Complex i Hairiline, mają odświeżone opakowania, zmienione kody kolorystyczne niektórych wariantów. Do linii dodaliśmy nowe kosmetyki do pielęgnacji włosów cienkich - dodające objętości i do włosów osłabionych i wypadających–wzmacniające, a także nową, specjalistyczną serię, w której znajduje się peeling enzymatyczny, wzmacniająca wcierka i odżywka bez spłukiwania. Receptury kosmetyków oparliśmy na kompleksie baby hair i unikalnych składnikach aktywnych, dzięki którym można zauważyć efekt tzw. "baby hair" na głowie, czyli młode, odrastające włoski. Ulepszyliśmy odżywki, dodaliśmy do nich między innymi kompleks HAIRILINE, który przywraca równowagę mikrobiomu skóry głowy, wydłuża cykl życia włosa, poprawia ich gęstość oraz zapobiega przedwczesnemu wypadaniu. Zmienione i nowe kosmetyki można już kupić m.in. w drogeriach Rossmann, sklepie internetowym www.bebiocosmetiqs.pl i innych dobrych sklepach.