Piękne i gładkie stopy. Gadżety do domowego pedicure

Domowy pedicure — zrób coś dla siebie

Praktyczne rolki do ścieranie stwardniałego naskórka na stopach już od kilku lat ułatwiają pielęgnację stóp i z każdym rokiem podnosi się ich efektywność, a cena spada. Już niebawem półbuty i tenisówki zmienimy na odkryte sandały. Jeśli zależy ci na zadbanych stopach oraz dłoniach, sięgnij po babskie gadżety. Najczęściej pojawiającą się przeszkodą na drodze do pięknych, zadbanych stóp jest twardniejąca skóra na piętach. Automatyczne rolki pomogą nam ją usunąć i cieszyć się gładzą i miękką skórą stóp. Pamiętajmy, że nieusuwanie zrogowaciałego naskórka może powodować bolesne pęknięcia skóry na piętach.

Taniej niż w salonie kosmetycznym

Koszt zabiegu na stopy i dłonie to kilkadziesiąt nawet do kilkuset złotych. Nietrudno policzyć, że inwestycja w urządzenie do ścierania naskórka, utwardzania trwałych lakierów czy innych zabiegów pielęgnujących i upiększających płytki paznokci wyniosą nas znacznie mniej od regularnych wizyt w salonie. Choć do samodzielnego wykonywania perfekcyjnego manicure trzeba sporo wprawy i nie każdy poradzi sobie z tym sam, to wystarczy trochę poćwiczyć, aby podziwiać szybko pojawiające się efekty.