Piękne i zmysłowe biustonosze, które nie mają sobie równych

Braletka, czyli?

Braletka inaczej nazywana jest trójkątnym biustonoszem. Tak najczęściej układają się jej miseczki. Zazwyczaj to całkowicie miękki stanik, bez usztywnianych misek i fiszbin, ale od tej reguły są wyjątki. Bywa też tak, że miseczki w braletkach są w połowie usztywniane i mają dodatkowo wszyte poduszeczki push-up, które pięknie wyeksponują małe piersi, są także modele wzmocnione fiszbinami. To nie zmienia jednak faktu, że braletki nie są polecane dla kobiet z dużym biustem. Nie spełniają podstawowego zadania, jakie mają biustonosze – nie podtrzymują biustu. Lepsze wsparcie dają braletki z fiszbiną, ale one także mogą nie poradzić sobie w utrzymaniu bardzo dużych piersi na swoim miejscu. Ten model stanika ma bardzo niski mostek, często także wąskie zapięcie, czyli wszystko to, co nie sprzyja dużym piersiom. Braletki zostały stworzone po prostu z myślą o mniejszych biustach i nie jest to powód do złości, bowiem klasyczne full-cupy dla dużych piersi obecnie także są piękne i zmysłowe. Tak więc drogie panie z dużym biustem, nic nie tracicie!