Piękne staniki do karmienia, w których poczujesz się seksownie

Tuż po porodzie, w połogu i wtedy, kiedy całe dnie spędzasz z dzieckiem w domu, najwygodniej będzie ci w miękkim biustonoszu do karmienia. Takie modele nie mają żadnych fiszbin, usztywnień. Idealnie dopasowują się do zmieniającego się kształtu i rozmiaru piersi (pierś po karmieniu rozmiarem nie przypomina tej sprzed…). Są bardzo wygodne i praktyczne. Posiadają zapięcie typu "klik" albo są uszyte w taki sposób, by miseczki dały się odchylać tak, by można było wyjąć z nich pierś. Miękkie staniki są superpraktyczne i niezastąpione szczególnie w pierwszych dniach po porodzie, kiedy to całymi dniami (i nocami) głównie karmisz, ale nie spełniają drugiego zadania, jakie mają do wykonania biustonosze do karmienia – niekoniecznie dodają kobietom pewności siebie. Dlatego postanowiłyśmy poszukać staników z funkcją karmienia, które są nie tylko praktyczne, ale i piękne, seksowne. Takich, w których świeżo upieczona mama może poczuć się bardzo kobieco.