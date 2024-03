Piękne włosy bez tajemnic

Kolejnym krokiem w OMO jest mycie włosów i spłukanie odżywki z pierwszego O. Co daje nam taki układ? Głównie to, że dbamy o oczyszczenie skóry głowy (pamiętaj – szampon zawsze dobieramy do jej potrzeb, a odżywkę – do rodzaju włosów), bez ryzyka nadmiernego wysuszenia pasm detergentami zawartymi w szamponie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by na tym etapie także zadbać o nawilżenie oraz kondycjonowanie włosów i wybrać preparat, który jest wzbogacony o takie składniki, jak gliceryna roślinna oraz organiczny olej kokosowy, np. nawilżający i świeży szampon do każdego rodzaju włosów Ziaja. Połączenie tych składników aktywnych oraz skutecznych detergentów oczyści pasma i skórę głowy bez podrażniania i wysuszania, a zapach kokosa i pomarańczy tylko podbije doznania podczas mycia.