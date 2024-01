Piękno od wewnątrz – 5 witamin i składników, które warto suplementować dla pięknej skóry, włosów i paznokci

Regularnie stosujesz kosmetyki z kwasem hialuronowym czy wit. C i E – jednymi z największych i najbardziej znanych sprzymierzeńców pięknej cery. Używasz także odżywek do paznokci i pielęgnacji dobranej do potrzeb swoich włosów. To cenne, ale niewystarczające działania. Chcąc zapewnić naszym włosom, skórze i paznokciom wzmocnienie, jakiego potrzebują, musimy działać także od wewnątrz. To głęboko pod powierzchnią zaczynają się procesy degeneracyjne skóry, których efekty widać w postaci drobnych linii, zmarszczek, czy przebarwień. Podobnie rzecz się ma w przypadku włosów – przyczyny najczęstszych problemów: wypadania, czy nadmiernej łamliwości tkwią w skalpie i cebulkach. Tylko od wewnątrz jesteśmy w stanie dotrzeć do sedna problemów i je rozwiązać.