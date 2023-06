Piękny uśmiech to nie tylko zdrowe, białe zęby!

Co warto mieć w łazience? Przede wszystkim – szczoteczkę i dobrą pastę do zębów. Warto postawić na szczoteczki elektryczne, soniczne lub – w najlepszym przypadku – magnetyczne. Według badań użytkownicy szczoteczek elektrycznych z okrągłą główką mają 6 razy więcej szans na mniejszą ilość płytki bakteryjnej i aż do 20 proc. mniej utraconych zębów. Drugi składnik sukcesu to odpowiednia pasta do zębów, którą warto dobrać do potrzeb swojej jamy ustnej, bo pasta paście nierówna. Tu najlepiej skorzystać z pomocy stomatologa, który sprawdzi stan uzębienia i dziąseł, a następnie dobierze odpowiednie rozwiązanie.