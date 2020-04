Pielęgnacja ciała i ducha. Jakie trendy wellness obowiązują w tym roku?

Nadmierny stres oraz mnóstwo obowiązków prowadzi do wielu zaniedbań w pielęgnacji ciała czy ducha. Ostatnie trudne wydarzenia w kraju i na świecie spowodowały jeszcze większe problemy ze zdrowiem czy stanem psychicznym. Na szczęście istnieje i na to ratunek w postaci trendów wellness, które pozwolą na wyciszenie oraz zachowanie równowagi ciała oraz duszy. Na co w tym roku zwrócić szczególną uwagę przy holistycznej pielęgnacji?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Trendy wellness pozwalają na utrzymanie harmonii ciała i ducha. (Getty Images)