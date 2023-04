Pielęgnacja pachnąca jak Ptasie Mleczko®. Te kosmetyki zadbają o włosy i rozpieszczą zmysły zapachem słodyczy

Na pewno zwróciłaś uwagę na nazwy odżywek, które znajdują się w limitowanej kolekcji E.Wedel: proteinowa, emolientowa, humektantowa. To znak, że OnlyBio pomyślało o kompleksowym podejściu do pielęgnacji włosów, czyli o równowadze PEH. Ta nazwa wzięła się od pierwszych liter protein, emolientów i humektantów, czyli składników, które są niezbędne do zachowania zdrowego i pięknego wyglądu włosów. Sekret tkwi w zachowaniu owej równowagi, czyli dostarczeniu wymienionych składników w odpowiednich dla naszych włosów proporcjach. Jak to zrobić? Stosując metodę OMO. To sposób mycia włosów opierający się na schemacie odżywka-mycie-odżywka. Dwukrotne stosowanie odżywki przed i po myciu właściwym ma intensywnie odżywić włosy i dostarczyć im takiej ilości protein, emolientów i humektantów, jakiej potrzebują. Dlatego też w metodzie OMO powinno znaleźć się miejsce na trzy odżywki. W roli pierwszej odżywki (1.O) stosowanej przed myciem, najlepiej sprawdzą się proteinowe (co 3-4 mycia) i humektantowe (co 2-3 mycia). Odżywkę emolientową stosuje się po każdym myciu (2.O), jako ostatni etap OMO.