Pielęgnacja skóry zimą. Jak skutecznie nawilżyć twarz?

Skóra zimą jest bardziej podatna na temperaturę. Suche powietrze w domu i mroźne na dworze nie wpływa na nią korzystnie. Dlatego o tej porze roku powinno zwracać się większą uwagę na skórę twarzy i reagować jak najszybciej w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów. Nie zapominajmy, że skóra potrzebuje nawodnienia, aby chronić się przed szkodliwym wpływem zmiany temperatury. Jak nawadniać skórę? Stosując dobrego serum lub kremu do twarzy, w którym nie zabraknie kwasu hialuronowego, witaminy E oraz olejków. Kwas hialuronowy i witamina E to składniki, które zadbają o odpowiedni poziom nawilżenia skóry. Te składniki wspomogą również proces gojenia się ran, oparzeń i skutecznie ukoją Twoją skórę.

Serum do twarzy – pielęgnacyjny must have