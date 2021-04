Pielęgnacja surfinii

Surfinia, inaczej Petunia atkinsiana, kwitnie od maja do października. By cieszyć się jej obfitymi kwiatami, warto zadbać o sprzyjające roślinie warunki. Zapewnijmy jej odpowiednie kwaśne podłoże o pH 5-5,5. Donica powinna być obszerna, koniecznie z dziurkami w dnie. Spód możemy wyłożyć cienką warstwę kamieni. Roślina lubi wilgoć, więc w upalne dni podlewaj ją rano i wieczorem. By ustrzec się przed grzybem, regularnie usuwaj przekwitłe kwiaty. Dzięki temu surfinia balkonowa zacznie też kwitnąć bardziej obficie. Znawcy tej pięknej rośliny zalecają nawożenie co drugi dzień. Przydatne tu mogą być fusy z kawy lub roztwór z drożdży, które idealnie wpisują się na listę domowych nawozów dla Petunii atkinsiana. Fusy z kawy wystarczy rozsypać na powierzchni ziemi w doniczce. Natomiast roztwór z drożdży uzyskamy, rozkruszając drożdże piekarskie i dosypując odrobinę cukru. Składniki zalewamy ciepłą wodą i mamy gotowy domowy nawóz do podlewania.

