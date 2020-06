WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Agnieszka Małgorzata Adamska 6 godzin temu Pielęgnacja w duchu less waste. Jak dbać o urodę i być bardziej eko Zasadę less is more warto stosować nie tylko w garderobie, ale także w łazience. Minimalizm, prosty, organiczny skład i opakowania przyjazne środowisku to naczelne zasady pielęgnacji w stylu less waste. Postaw na produkty, które dbają nie tylko o urodę, ale i przyszłość naszej planety. Ekologiczny styl życia to nie fanaberia, ale absolutna konieczność. W trosce o naturę rezygnujemy z plastikowych toreb, oszczędzamy wodę i prąd, segregujemy śmieci. Niestety, konsumpcjonizm przyzwyczaił nas do kupowania wszystkiego w nadmiarze – nawet jeżeli produkty, które wybieramy, często nie są nam niezbędne. Niewykorzystane artykuły lądują w koszu, zaśmiecając naszą planetę niezliczoną ilością plastikowych opakowań, które potrzebują setek lat, żeby ulec całkowitej degradacji. Odpowiedzią na ten problem jest idea less waste, która uczy, jak kupować mniej i mądrze, wybierając dodatkowo produkty przyjazne środowisku. Less waste i zero waste – co to takiego? Less waste to styl życia mający na celu radykalne zmniejszenie ilości odpadów do absolutnego minimum. Idea kwestionuje konsumpcjonistyczne nawyki, zwracając uwagę, że nadmierne kupowanie zagraża przyrodzie i w dalszej perspektywie może doprowadzić do ekologicznej katastrofy. Mądre i przemyślane decyzje zakupowe sprzyjają środowisku, bo mniej produktów to mniej plastikowych toreb i opakowań, które rozkładają się przez wiele lat, szkodząc naszej planecie. Nurt zero waste jest znacznie bardziej restrykcyjny. Założeniem tej idei jest całkowite wyeliminowanie odpadów poprzez stosowanie zasady R5: refuse (odmawiaj), reduce (ograniczaj), reuse (użyj ponownie), repair (naprawiaj), recycle (wykorzystaj ponownie). materiały partnera Teoretycznie całkowita redukcja śmieci jest możliwa, jednak w codziennym życiu idea zero waste to prawdziwe wyzwanie – szczególnie, gdy dopiero zaczynamy swoją przygodę w świecie ekologicznych rozwiązań. Na szczęście troska o przyszłość planety nie oznacza, że musisz przeprowadzić w swoim życiu natychmiastową rewolucję. Ekologiczny styl życia najlepiej wdrażać małymi krokami – dzięki temu stopniowo nauczysz się, jak dbać o środowisko i utrwalać dobre nawyki. Mniej znaczy więcej, czyli o sztuce mądrych wyborów Idea less waste to pochwała minimalizmu i oszczędności. Żyjąc w zgodzie z tym nurtem, kupujemy tylko to, co naprawdę jest nam niezbędne, stawiamy na ekologiczne produkty w biodegradowalnych opakowaniach, zużywamy je w całości i dopiero wtedy, gdy się skończą, kupujemy nowy kosmetyk. Praktykując ten styl życia, ograniczamy nie tylko szkodliwe opakowania, ale także pieniądze, unikając zbędnych i pochopnych wydatków. Kupowanie na zapas często kończy się wyrzucaniem przeterminowanych artykułów, dlatego tak ważna jest umiejętność podejmowania świadomych wyborów i sięgania po produkty, które są nam naprawdę potrzebne. materiały partnera Jak stosować ideę less waste na co dzień? 5 sposobów na pielęgnację w stylu eko Filozofia less waste opanowała także świat kosmetyków, dzięki czemu na sklepowych półkach pojawiło się wiele organicznych produktów w opakowaniach przyjaznych środowisku. Jednak to nie wszystko. Jak wdrożyć ideę less is more w łazience wypełnionej po brzegi nadmiarem kosmetyków? Pielęgnacyjny minimalizm to przede wszystkim świadomość naszych potrzeb. Znając wymagania skóry, włosów, dłoni i paznokci, zaczniemy sięgać po produkty, które faktycznie będą miały zastosowanie w codziennych rytuałach kosmetycznych. Filozofia less waste wcale nie jest trudna – przedstawiamy 5 prostych kroków, dzięki którym twoje pielęgnacyjne nawyki staną się bardziej eko. 1. Zwracaj uwagę na opakowania Najbardziej przyjaznym naturze surowcem jest szło – podczas degradacji nie zatruwa środowiska szkodliwymi toksynami, a poza tym świetnie nadaje się do recyklingu. Pojemniki i buteleczki ze szkła mogą zyskać drugie życie, jeżeli wymyślisz dla nich nowe zastosowanie. Flakon po soli do kąpieli świetnie sprawdzi się jako wazon na kwiaty, a słoiczek po kremie do ciała może być szkatułką na biżuterię. Opakowania ze szkła możesz wykorzystać do produkcji domowych kosmetyków albo przelać do nich produkty z dużych, niewygodnych butelek. Przyjazny środowisku jest także papier. Jeżeli spotkasz w drogerii produkty w tekturowych kartonikach, sięgaj po nie bez obaw – są znacznie bezpieczniejsze niż plastik i folia. 2. Ogranicz opakowania do minimum W drogeriach pojawia się coraz więcej produktów, których opakowania są ograniczone do minimum. Wśród nich znajdziesz np. ekologiczne szampony w kostkach, które delikatnie myją i pielęgnują włosy, a przy tym zajmują niewiele miejsca, więc doskonale sprawdzą się podczas wakacyjnych wyjazdów. Co więcej, takie produkty mają znacznie mniejszy ślad węglowy niż ich "tradycyjne" odpowiedniki. Są bardziej kompaktowe i lżejsze, dzięki czemu ich transport może odbywać się rzadziej i w większych ilościach. Jeżeli nie chcesz rezygnować ze swoich ulubionych produktów w plastikowych butelkach, wybieraj opakowania o większej pojemności – dzięki temu kosmetyk starczy ci na dłużej i zredukujesz ilość szkodliwych odpadów. 3. Nie wyrzucaj kosmetyków, które się nie sprawdziły Produkt, który u ciebie okazał się nietrafiony, może być wspaniałym rozwiązaniem dla twojej mamy albo przyjaciółki. Warto także zastanowić się nad alternatywnym wykorzystaniem kosmetyków, które nie zdały egzaminu w swojej pierwotnie zakładanej roli. Balsam do ciała o zbyt ciężkiej formule ukoi przesuszone dłonie i pięty, odżywka do włosów sprawdzi się zamiast pianki do golenia, a pomadka do ust świetnie nawilży suche skórki przy paznokciach. 4. Postaw na produkty wielokrotnego użytku Produkty jednorazowe możesz śmiało zastąpić ekologicznymi zamiennikami wielokrotnego użytku. Świetną alternatywą dla wacików są wielorazowe płatki kosmetyczne, które po użyciu można uprać w pralce, jak np. produkty marki Nacomi. W sklepach znajdziesz też bawełniane i bambusowe ściereczki do twarzy, które zastąpią ręczniki papierowe oraz ekologiczne szczoteczki do zębów z bambusowego drewna. Dobrym zamiennikiem klasycznych pałeczek do uszu są te bambusowe z dodatkiem bawełny, np. marki ZUZII. 5. Czytaj etykiety na opakowaniach Produkty zgodne z ideą less waste to te, które mają prosty, organiczny skład, są produkowane w sposób przyjazny dla zwierząt i dla środowiska, a ich opakowania nadają się do recyklingu. Zapoznaj się z recepturą, żeby mieć pewność, że produkt jest odpowiedni dla twojej skóry i że w jego recepturze nie ma żadnych substancji, które mogłyby wywołać reakcje alergiczne. Wiedza na temat produktu, który masz zamiar kupić, pozwoli ustrzec się przed kosmetycznymi pomyłkami, które często zalegają na półce w łazience i niewykorzystane lądują w koszu.