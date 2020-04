Pielęgnacja włosów blond. O czym pamiętać, a czego unikać przy codziennej profilaktyce?

Jedną z głównych wad blond włosów jest ich tendencja do szybkiego matowienia. Dotyczy to zazwyczaj rozjaśnionych pasm, które z powodu usunięcia melaniny mają rozchylone łuski. Z tego też powodu oprócz specjalnego szamponu przeznaczonego do tego typu włosów, bardzo ważna jest także dostosowana do potrzeb odżywka. Zobacz, o czym jeszcze należy wiedzieć.