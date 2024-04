Pielęgnacja włosów wiosną i latem. Ekspertka ma kilka rad

Wiosna. Nowy start. To właśnie szczególnie teraz chcemy, by nasze włosy wyglądały pięknie i zdrowo. Jak zadbać o nie po zimie? Na jaką koloryzację bądź cięcie zdecydować się, by wyglądać stylowo? I jaką fryzurę zafundować sobie na komunię? Dla WP Kobieta odpowiada ekspertka Pracowni Fryzjerskiej Gajewski w Częstochowie, Paulina Stryjska.

Oliwia Rybiałek: Jak dbać o włosy w okresie wiosenno-letnim?

Paulina Stryjska: Czas wiosenno-letni obfituje w wyższe, ale też zmienne temperatury i warunki atmosferyczne. W związku z tym nasze włosy narażone są na słońce, wilgoć czy wiatr. Zatem pierwszym krokiem, o którym nie można zapominać, jest używanie kosmetyków termoochronnych. Drugą kwestią jest zabezpieczenie włosów i skóry głowy nakryciem, takim jak czapka lub chusta.

Ponadto niezbędne w tym okresie będą odżywki i maski do włosów, które mają za zadanie nawilżać, odżywiać i wygładzać włosy. Warto również wspomóc się od wewnątrz. Najlepszym wyborem będą witaminy z grupy B, biotyna, ryboflawina i kwas pantotenowy. Duże znaczenie mają również minerały, takie jak cynk, krzem, miedź czy żelazo, bez którego włosy stają się matowe i łamliwe.

A co poradzić na nadmiernie wypadające włosy?

Warto zaznaczyć, że nadmierne wypadanie włosów może być spowodowane wieloma czynnikami – najczęstszym jest stres, ale mogą być to też przyczyny genetyczne czy hormonalne. Niewłaściwa pielęgnacja również może prowadzić do ich utraty. Dlatego należy zwracać szczególną uwagę na codzienną pielęgnację, używać szamponów i odżywek, które nie obciążają włosów i skóry głowy. Nie jest wskazane tarcie włosów ręcznikiem. Zdecydowanie lepiej delikatnie odsączyć je z nadmiaru wody. Warto też zwrócić uwagę na spinanie włosów – nie powinny być ściągane ciasno przy skórze.

Dodatkowym wsparciem będą wyciągi ze skrzypu polnego lub pokrzywy oraz peelingi do skóry głowy, które odblokowują ujścia mieszków włosowych, umożliwiając składnikom aktywnym dotarcie do nich. Peelingi dobrze nawilżają i regulują pracę gruczołów łojowych, co pomaga w redukcji wypadania włosów. Ważne jest także, by zadbać o odpowiedni poziom żelaza i witaminy D. W sytuacji, kiedy wypadnie nie ustaje po dłuższym czasie, warto rozważyć wizytę u trychologa.

Regularne przycinanie włosów również jest istotne. Zatem jak często odwiedzać fryzjera?

Nie ma jednej zasady co do regularności strzyżenia włosów. Z każdymi będzie trochę inaczej. Przy włosach farbowanych, rozjaśnianych dobrze jest je odświeżać w odstępach trzech miesięcy. Natomiast przy zapuszczaniu włosów naturalnych i niskoporowatych można wydłużyć ten czas do sześciu miesięcy.

W sieci, szczególnie na TikToku, nietrudno natknąć się na dziewczyny, które dzielą się trikami na piękne włosy. Mowa np. o robieniu płukanek z rozmarynu czy ryżu. Co o tym sądzisz?

Olejek rozmarynowy pomaga w walce z łupieżem i chorobami skóry głowy. Poprawia krążenie krwi w skalpie, wzmacnia cebulki włosów i działa przeciw wypadaniu. Płukanka nakładana na skórę głowy nie zaszkodzi naszym włosom, bo nie nakładamy jej bezpośrednio na pasma. Z kolei proteiny ryżowe uzupełniają ubytki we włosach, nadają im blasku. Pasma stają się wygładzone i nawilżone. Tak więc płukanki rozmarynowe i ryżowe nie powinny być nam straszne, gdyż włosy odwdzięczą się pięknym blaskiem i witalnością.

Wiele kobiet lubi zaszaleć u fryzjera. Ale przy wyborze fryzury trzeba się czymś kierować. Ważniejszy jest kształt twarzy czy np. typ włosów i ich kondycja?

Tu również nie ma jednej zasady. Przy wyborze fryzury ważnych będzie kilka czynników. Kształt twarzy może nas delikatnie naprowadzić, natomiast kondycja włosów i ich typ będzie kluczowy. Bardzo ważne są też nasze umiejętności stylizowania włosów. Najważniejsze, żeby fryzura była łatwa do uzyskania w domu, pasowała do naszego charakteru i sprawiała, że czujemy się wyjątkowo.

Jakie cięcia i koloryzacje są teraz najmodniejsze i wiodą prym w salonach?

Jak co roku z pierwszym słońcem królują refleksy i pojaśnienia. Najmodniejszymi koloryzacjami będą kontrasty i trójwymiarowe kolory z przewagą złota. Lubimy, kiedy podczas ruchu nasze włosy pracują i mienią się różnymi tonami. W trendach są również mocne, nasycone kolory, które podkreślają blask włosów. Jeśli chodzi o cięcia, to idziemy w lekkość. Dobrze sprawdzają się wystopniowane fryzury z krótszym przodem. Takie włosy można modelować, falować, prostować czy upinać w artystyczny sposób, dzięki czemu mamy kilka możliwości i nasza fryzura nie jest nudna.

Sezon komunijny zbliża się wielkimi krokami. O co poprosić w salonie fryzjerskim, by wyglądać stylowo podczas takiej uroczystości?

Co roku w sezonie komunijnym dominują fale i loki. Świetnym dopełnieniem są przeróżne sploty, warkocze, które dodają lekkości i sprawiają, że fryzury są dziewczęce i indywidualne. Fankom spiętych włosów dobrze sprawdzą się minimalistyczne, klasyczne koki podkreślone wiankiem lub pięknymi, ozdobnymi wsuwkami.

Rozmawiała dziennikarka Wirtualnej Polski, Oliwia Rybiałek

