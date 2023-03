"Pieniądze szczęście dają". Spędź Dzień Kobiet z redakcją WP Kobieta i Erą Nowych Kobiet

Pieniądze to temat tabu

Kobiety, znacznie częściej niż mężczyźni, są zależne finansowo od swojego partnera. Wspólny budżet często okazuje się "wspólny" do momentu, kiedy to mężczyzna decyduje o wydawanych kwotach. To właśnie kobiety są uczone, aby wydawać pieniądze na dom, ale nigdy na… siebie. Niewiele z nas bierze pod uwagę, że poza pracą i domem mamy prawo do samorozwoju, do dbania o siebie czy do podróży.